Неизвестные пытались выманивать фото и видео последствий обстрела в Севастополе

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства Севастополя

Неизвестные выманивали у жителей Севастополя фото и видео последствий обстрела со стороны ВСУ. Об этом в эфире местного телеканала СТВ сообщила руководитель Центра управления регионом Надежда Бохан.

По ее словам, они пытались связываться с горожанами в мессенджерах, чтобы получить от них фото и видео происходящего в городе. Бохан уточнила, что анонимы представлялись продюсерами, редакторами известных СМИ, сотрудниками ФСБ или правоохранительных органов.

"Спасибо горожанам, которые не поддались на эти провокации", – заявила Бохан.

Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь 23 июня при помощи американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. В результате погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 пострадали.

В Москву эвакуировали 22 раненых, среди которых 12 детей. Из-за тяжести диагноза им необходима особая помощь и уникальные медицинские вмешательства.

Позднее стало известно, что пострадавшие при атаке на Севастополь получат выплаты на сумму от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести вреда, причиненного их здоровью. При этом члены семьи погибших получат в равных долях 1 миллион рублей.

