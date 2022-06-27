Бизнесмен и его жена найдены убитыми в запертой изнутри квартире в подмосковном поселке

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Бизнесмен и его жена найдены убитыми в запертой изнутри квартире в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК по Московской области.

В ведомстве уточнили, что тела супругов были обнаружены в закрытой изнутри квартире в поселке Заречье. У мужчины множество проникающих ножевых ранений, у женщины одно проникающее в области груди, резаная рана шеи и левой руки. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. В ходе осмотра места происшествия изъят кухонный нож, ключи и другие предметы, а также сделаны смывы

По данным СМИ, погибшие – совладелец абхазской мобильной компании Евгений Палант и его супруга.

Ранее сообщалось, что 2 июня на Комсомольском проспекте было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Ряд источников сообщал, что убитым оказался предприниматель Оганес Камарян. Он разыскивался полицией Армении по делу о подготовке убийства в корыстных целях.

Утром 3 июня полицейские задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена. Им оказался молодой человек 1998 года рождения. По месту проживания подозреваемого проведены обыски, допрошены свидетели, изучены видеокамеры и назначены экспертизы.

Помимо этого, по факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статьям 105 УК РФ ("Убийство") и 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"). Следователи продолжают устанавливать полную картину преступления и его мотив.