Труп младенца нашли в туалете торгового комплекса

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Тело новорожденного ребенка нашли в туалете торгового комплекса "Южные ворота", сообщает Агентство "Москва". Началась проверка.

Труп обнаружили вечером 26 июня, малышу было около шести месяцев. Мать ребенка – 24-летняя женщина, ранее пытавшаяся избавиться от плода медикаментозным путем. Ее госпитализировали в ГКБ имени Юдина.

На минувшей неделе тело новорожденной девочки увидели на Лихоборской набережной у реки Норишки на севере столицы. СК организовал проверку.

Зимой труп младенца нашли в мусорном баке на юго-западе Москвы. По предварительным сведениям, его выбросили после выкидыша у женщины, который произошел дома.