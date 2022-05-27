УФСБ пресекло в Крыму незаконный канал поставки оружия с Украины

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УФСБ РФ пресекло в Крыму незаконный канал поставки оружия с Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.

Продавца, двух посредников и двух покупателей задержали при сбыте автомата АКС-74У и свыше 300 патронов. Задержанные являются жителями Евпатории.

В отношении них возбудили уголовные дела.

Ранее сообщалось, что после того, как мужчина попытался поджечь здание администрации в Евпатории, возбудили уголовное дело о покушении на совершение теракта. Дело возбудили в отношении 27-летнего мужчины. По данным управления, у жителя Евпатории возник преступный умысел, направленный на поджог здания одного из органов власти города.

