Суд арестовал трех подозреваемых по делу об убийстве директора ТЦ

Фото: скриншот видео СК РФ

Суд арестовал троих подозреваемых по уголовному делу об организации убийства директора торгового центра в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК РФ по области Ольгу Врадий.

"По ходатайству следователя судом в отношении трех мужчин, подозреваемых в совершении убийства директора торгового цента, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сообщила Врадий.

Она подчеркнула, что ходатайства об избрании меры пресечения в отношении других двух подозреваемых рассмотрят 28 мая. В этот же день пройдет заседание по рассмотрению дела в отношении тренера бойца ММА Магомеда Исмаилова Владимира Осии.

Накануне подмосковные следователи задержали пять человек, которые могут быть причастны к заказному убийству бизнесмена. Одним из них оказался известный тренер Владимир Осия, он готовил бойца ММА Магомеда Исмаилова к поединкам.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов во время обысков у Осии нашли возле его дома более 1,7 килограмма кокаина.

Убийство произошло в июне прошлого года. Неизвестный не менее трех раз выстрелил в 60-летнего предпринимателя Николая Леонова, а после чего скрылся с места преступления. Бизнесмен был застрелен из пистолета с глушителем.

