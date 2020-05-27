СК просит арестовать тренера по ММА и еще 4 подозреваемых по делу об убийстве

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Следствие ходатайствует об аресте тренера по ММА Владимира Осии и еще четверых подозреваемых по делу об организации убийства директора торгового центра в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по Подмосковью Ольгу Врадий.

Накануне подмосковные следователи задержали пять человек, которые могут быть причастны к заказному убийству солнечногорского бизнесмена. Одним из них оказался известный тренер Владимир Осия. Наставник готовил к поединкам бойца ММА Магомеда Исмаилова.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов во время обысков у Осии нашли возле его дома более 1,7 килограмма кокаина.

Убийство произошло в июне прошлого года. Неизвестный не менее трех раз выстрелил в 60-летнего предпринимателя Николая Леонова, а после чего скрылся с места преступления. Бизнесмен был застрелен из пистолета с глушителем.

