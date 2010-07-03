Школу на севере Москвы эвакуировали из-за загоревшейся в туалете бумаги

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Возгорание произошло в школе на севере столицы, сообщает Агентство "Москва". Учащихся и персонал образовательного учреждения эвакуировали.

Здание расположено на улице Дубнинской. Отмечается, что в туалете школы загорелась бумага.

Информации о пострадавших пока не поступало. Сейчас в школе работают сотрудники МЧС.