Пожарные выехали на сообщение о возгорании заправочного комплекса во Внуково – СМИ

16:16
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожарные выехали на сообщение о возгорании заправочного комплекса в аэропорту Внуково, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Спасатели проверяют сообщение о возгорании. Силы и средства пожарных направлены автоматически по третьему рангу сложности из пяти возможных. Подробности случившегося уточняются.
Ранее сообщалось, что один человек погиб во время пожара на Новинском бульваре в Москве. Там загорелись две квартиры в жилом четырехэтажном доме.
На место оперативно приехала целая колонна скорых и пожарных машин. По данным МЧС, спасатели эвакуировали 15 человек, в том числе ребенка. Пожар ликвидировали за полчаса.
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