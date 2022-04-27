Пожарные выехали на сообщение о возгорании заправочного комплекса во Внуково – СМИ

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Пожарные выехали на сообщение о возгорании заправочного комплекса в аэропорту Внуково, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Спасатели проверяют сообщение о возгорании. Силы и средства пожарных направлены автоматически по третьему рангу сложности из пяти возможных. Подробности случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что один человек погиб во время пожара на Новинском бульваре в Москве. Там загорелись две квартиры в жилом четырехэтажном доме.

На место оперативно приехала целая колонна скорых и пожарных машин. По данным МЧС, спасатели эвакуировали 15 человек, в том числе ребенка. Пожар ликвидировали за полчаса.