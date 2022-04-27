В Калининградской области изъяли более 2,8 тонны насвая, предназначенного для продажи

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Сотрудники полиции перекрыли в Калининградской области канал незаконной торговли насваем, сообщает ТАСС.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что изъято более 2,8 тонны курительной смеси.

Она уточнила, что гражданин одной из стран Средней Азии заказал крупную партию некурительной табачной смеси у знакомых в Москве. Груз переправили в Санкт-Петербург, после чего на пароме его доставили в Калининградскую область. Мужчина собирался сбыть его на продуктовых рынках региона оптом и в розницу.

Полицейские установили личность правонарушителя и задержали его. На складе транспортной компании и в автомобиле, предназначенном для перевозки товара, обнаружили 192 коробки с веществом растительного происхождения. Исследования подтвердили, что это вещество является насваем.

В конце марта в Москве задержали мужчину, подозреваемого в краже более чем 22 миллионов рублей из букмекерской конторы. Тот, угрожая менеджеру похожим на настоящий пневматический пистолет, завладел ключом от сейфа, вытащил деньги, после чего скрылся. К моменту, когда его обнаружили, он уже успел потратить часть суммы.

