Частный дом сгорел в Павловском Посаде

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар произошел в частном доме городского округа Павловский Посад. Об этом сообщает подмосковный главк МЧС.

Горевшая постройка находилась в деревне Фатеево. Сейчас пламя уже потушили, никто не пострадал.

С огнем боролись семь человек и две единицы техники.