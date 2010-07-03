Спасатели извлекли из шахты в ЛНР тела 13 погибших

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Тела 13 погибших извлекли из аварийной шахты "Схидкарбон" в поселке Юрьевка в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), поиск четырех пропавших без вести человек продолжается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС ЛНР.

Ранее сообщалось о трех найденных мертвыми горняков.

Утром 25 апреля на шахте "Схидкарбон" произошел взрыв метана, который привел к обрушению породы. В результате инцидента, по предварительным данным, пропали без вести 17 человек. По просьбе руководства ЛНР российское спасательное ведомство направило в Юрьевку отряд горноспасателей.