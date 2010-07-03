Спасатели извлекли из шахты в ЛНР тела 13 погибших

Тела 13 погибших извлекли из аварийной шахты "Схидкарбон" в поселке Юрьевка в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), поиск четырех пропавших без вести человек продолжается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС ЛНР.
Утром 25 апреля на шахте "Схидкарбон" произошел взрыв метана, который привел к обрушению породы. В результате инцидента, по предварительным данным, пропали без вести 17 человек. По просьбе руководства ЛНР российское спасательное ведомство направило в Юрьевку отряд горноспасателей.
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