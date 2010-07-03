Украинского мультимиллионера арестовали за взятку в Москве

Следственный комитет России (СКР) арестовал в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере украинского бизнесмена Павла Климца.

По данным газеты "Коммерсант", входящего в сотню богатейших людей Украины Климца поместили в следственный изолятор еще 12 апреля.

Адвокаты предпринимателя обжаловали решение суда. Дело направили на новое рассмотрение, но 51-летний бизнесмен остался под стражей.

Источник газеты утверждает, что визит мультимиллионера связан с его попыткой обсудить судьбу утраченных активов в Донбассе.

В группе компаний OLYMP, которую возглавляет Климец, неофициально подтвердили арест. При этом неизвестно, кому предприниматель пытался передать деньги.

26 апреля в Москве арестовали начальника отдела службы экономической безопасности ФСБ по подозрению в получении взяток на десятки миллионов рублей.