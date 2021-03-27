Загоревшийся автомобиль на МКАД эвакуировали

Фото: телеграм-канал "НаМКАДе в пробке МСК"

Машина, которая ранее загорелась на Московской кольцевой автомобильной дороге, была эвакуирована. Об этом сообщили в Telegram-канале Дептранса столицы.

"Автомобиль эвакуирован. Движение восстановлено в полном объеме", – уточнили в ведомстве. Причина возгорания сейчас неизвестна.

Говорилось, что инцидент произошел в районе 44-го километра МКАД, в средней полосе. На место оперативно прибыли экстренные службы, приступившие к ликвидации возгорания авто.

Ранее грузовик и легковушка столкнулись на МКАД.