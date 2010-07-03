Москвичку нашли убитой в квартире после госпитализации ее сына с шизофренией

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожилую москвичку нашли убитой в квартире на западе столицы после того, как ее сын был госпитализирован с шизофренией. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, тело 77-летней женщины обнаружили 27 марта в ее квартире в Боровском проезде. К тому моменту пенсионерка была мертва не менее суток, уточнил представитель правоохранительных органов.

Как установили следователи, москвичка жила в квартире вместе с 47-летним сыном, страдающим шизофренией. 24 марта мужчину положили в психиатрическую больницу. Правоохранители выясняют обстоятельства преступления, проводится судебно-медицинская экспертиза.