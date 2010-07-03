Поврежденное в аэропорту Чехии воздушное судно не имеет отношения к "Аэрофлоту"

Самолет, который был поврежден в чешском аэропорту, не имеет отношения к авиакомпании "Аэрофлот", сообщает пресс-служба перевозчика.
Как сообщили в пресс-службе "Аэрофлота", самолет был выведен перевозчиком из эксплуатации еще до происшествия.
"Воздушное судно в настоящее время передается лизингодателю и уже перекрашено в ливрею другого авиаперевозчика", – сказали в пресс-службе. В авиакомпании подчеркнули, что воздушное судно не имеет никакого отношения к "Аэрофлоту".
Ранее СМИ написали, что в Чехии самолет иностранной авиакомпании задел крылом якобы лайнер "Аэрофлота". В итоге у самолета выявили повреждения.
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