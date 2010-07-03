Мужчина умер в кафе в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Мужчина умер в одном из кафе, которое находится на улице Новый Арбат. Сотрудники заведения вызвали скорую помощь, однако прибывшие на место медики не смогли его спасти, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, на место происшествия направили сотрудников полиции. Обстоятельства и причины произошедшего выясняют.