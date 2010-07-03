Мужчина избил полицейского на станции метро "Курская"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Молодой человек 1999 года рождения напал на полицейского на станции метро "Курская", передает ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД.

Парень вел себя агрессивно и успел несколько раз ударить стража порядка. Его тут же задержали коллеги пострадавшего.

Вскоре нападавшего доставили в специализированное медицинское учреждение. Сведения о случившемся передали следователям.