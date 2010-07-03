На помойке в Малаховке нашли около 100 кг красной икры

Фото: Москва 24

Жители подмосковной Малаховки обнаружили в мусорных контейнерах десятки коробок с красной икрой. Общий вес выброшенной продукции составил около 100 килограммов, сообщает телеканал Москва 24.

Контейнеры с красной икрой нашли на помойке возле одной из школ. Некоторые банки уже были вскрыты. По всей видимости, кто-то попробовал содержимое, однако доедать не стал. Срок годности икры уже давно истек: на коробках видна дата изготовления – 2013 год.

В настоящий момент выясняется, кто выбросил на помойку контейнеры с икрой. Установить личность "икорных магнатов" помогут записи с камер видеонаблюдения.



Около 100 кг красной икры выкинули на помойку в Малаховке

Ранее сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора проверили около 2,5 тысячи объектов торговой сети во время новогодних праздников. Ведомство изъяло около 126 тонн красной икры.

Часть продукции не имела необходимых документов, которые обеспечивают ее прослеживаемость, другая часть продавалась с неправильной маркировкой.

Кроме того, специалисты установили 955 несанкционированных точек торговли икрой. Было составлено около 500 проколов. Общая сумма штрафов составила более 1,7 миллиона рублей.

