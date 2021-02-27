Авария с участием микроавтобуса произошла в тоннеле в Сочи

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В Сочи произошла авария с участием микроавтобуса, два человека пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД Сочи.

По предварительным данным, водитель, управляя минивэном Hyundai Starex, при движении в тоннеле, ведущим в поселок Красная поляна, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Polo.

Как сообщили в ГИБДД, в аварии также пострадал автомобиль BMW.

"За медицинской помощью обратились два человека", – говорится в сообщении.

Ранее в ТиНАО столкнулись автобус и легковой автомобиль, в результате чего пострадали два человека. Из-за аварии на Варшавском шоссе в сторону области была перекрыта одна полоса движения.

