Автобус с детьми столкнулся с грузовиком на востоке Казахстана

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На востоке Казахстана грузовик столкнулся с автобусом, в котором ехала детская спортивная команда. Семь детей и тренер получили травмы, их госпитализировали, сообщает "Мир 24".

Авария произошла утром в четверг на трассе Усть-Каменогорск – Шемонаиха. Автобус с детьми в сопровождении экипажа патрульной полиции направлялся из областного центра в Шемонаихинский район для участия в спортивных соревнованиях.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Актюбинской области произошла авария с участием маршрутного автобуса и такси. В результате столкновения автомобилей опрокинулся автобус. Пострадали 26 пассажиров автобуса, из которых 19 женщин и 7 мужчин.