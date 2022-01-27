Трех российских журналистов задержали в приграничной зоне под Ростовом – СМИ

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области задержали нескольких российских журналистов. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

"В непосредственной близости от границы, около села Куйбышево Ростовской области, пограничниками задержаны трое сотрудников российских средств массовой информации", – заявил собеседник агентства.

В отношении журналистов составлены протоколы по статье 18.2 КоАП РФ ("Нарушение пограничного режима в пограничной зоне").

По данным источника, в числе задержанных оказались сотрудники изданий Meduza (внесено в реестр СМИ-иноагентов РФ) и Znak.com. Уточняется, что они находились в пограничной зоне без соответствующего разрешения.

"Указанные лица проводили интервью местных жителей о ситуации на российско-украинской границе, а также фотосъемку", – говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ задержали сторонника украинской неонацистской организации "МКУ", который планировал насильственную акцию против журналиста в Ростовской области. По данным правоохранителей, журналист, на которого хотел напасть задержанный, занимается публикацией материалов по украинской проблематике.