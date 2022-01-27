Трех российских журналистов задержали в приграничной зоне под Ростовом – СМИ

21:38
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области задержали нескольких российских журналистов. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
"В непосредственной близости от границы, около села Куйбышево Ростовской области, пограничниками задержаны трое сотрудников российских средств массовой информации", – заявил собеседник агентства.
В отношении журналистов составлены протоколы по статье 18.2 КоАП РФ ("Нарушение пограничного режима в пограничной зоне").
По данным источника, в числе задержанных оказались сотрудники изданий Meduza (внесено в реестр СМИ-иноагентов РФ) и Znak.com. Уточняется, что они находились в пограничной зоне без соответствующего разрешения.
"Указанные лица проводили интервью местных жителей о ситуации на российско-украинской границе, а также фотосъемку", – говорится в сообщении.
Ранее сотрудники ФСБ задержали сторонника украинской неонацистской организации "МКУ", который планировал насильственную акцию против журналиста в Ростовской области. По данным правоохранителей, журналист, на которого хотел напасть задержанный, занимается публикацией материалов по украинской проблематике.
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