Пожар потушили в ангаре на востоке Москвы

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пожар в ангаре на востоке Москвы успешно потушили. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление источника в столичных экстренных службах.

"Пожар ликвидирован на площади 600 квадратных метров", – подтвердил собеседник агентства.

Он добавил, что в результате случившегося никто не пострадал.

Возгорание случилось в ночь на четверг, 27 января, на Лениногорской улице. Там огонь охватил ангар по всей площади постройки.

На месте происшествия работали пожарные расчеты.