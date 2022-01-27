Пожар потушили в ангаре на востоке Москвы

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пожар в ангаре на востоке Москвы успешно потушили. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление источника в столичных экстренных службах.
"Пожар ликвидирован на площади 600 квадратных метров", – подтвердил собеседник агентства.
Он добавил, что в результате случившегося никто не пострадал.
Возгорание случилось в ночь на четверг, 27 января, на Лениногорской улице. Там огонь охватил ангар по всей площади постройки.
На месте происшествия работали пожарные расчеты.