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Происшествия

08:18

Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы на юго-востоке столицы

происшествия криминал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные полицейские возбудили уголовное дело по факту стрельбы на юго-востоке города. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Как отмечается, инцидент произошел 26 января. Полицейские установили, что на проезжей части дороги по адресу: улица Люблинская, дом 175, неизвестный, двигаясь на автомобиле "ВАЗ 21099", несколько раз выстрелил в водителя иномарки, после чего скрылся.

В пресс-службе уточнили, что пострадавшего госпитализировали с огнестрельными ранениями руки и грудной клетки.

Ранее мужчина получил огнестрельное ранение в ходе дорожного конфликта на западе Москвы. Один из мужчин, находившихся в автомобиле Ford, выстрелил в водителя фургона. С места преступления виновники скрылись.

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