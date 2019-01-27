Водитель квадроцикла насмерть сбил ребенка в Подмосковье

Водитель квадроцикла сбил ребенка в Домодедове, передает ТАСС.

Это произошло на улице Южная в микрорайоне Барыбино. Ребенок в результате случившегося скончался. Обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются.

В ЦОДД предупредили о снежных заносах на дорогах столицы. Горожан попросили пользоваться метро, а если избежать поездки на автомобиле нельзя, то важно помнить про соблюдение дистанции.