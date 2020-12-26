Минкультуры оценило проверку в МХАТ имени Горького

15:26
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В министерстве культуры РФ рассказали о результатах комплексной проверки МХАТ имени Горького. Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, информация о найденных нарушениях была направлена в Генпрокуратуру.
"Результаты проверки вызывают очень много вопросов и свидетельствуют о серьезных нарушениях действующего законодательства", – рассказали в министерстве.
По данным ведомства, театру предоставили возможность объясниться, однако учреждение направило ответ, в котором не было комментариев по существу заданных вопросов.
О проверке стало известно в ночь с 25 на 26 декабря. Сообщалось о нарушениях в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента РФ, при выполнении госзадания, осуществлении госзакупок и проведении ремонтных работ.
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