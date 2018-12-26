Один человек погиб в ДТП на трассе в Луховицах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Один человек погиб и еще один получил травмы в аварии, которая произошла на трассе М-5 "Урал" в подмосковных Луховицах. Об этом сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах.

По информации правоохранителей, "Газель" и ВАЗ столкнулись на 136-м километре трассы М-5 "Урал". "В результате один человек погиб", – уточнил собеседник агентства. Он добавил, что при столкновении пострадал еще один участник ДТП.