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12:55

Неадекватный мужчина травмировал полицейских в Москве

происшествия

12:55

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Фото: Telegram-канал Mash

Два сотрудника полиции пострадали во время задержания мужчины, который кидался на прохожих в центре Москвы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в ночь на 25 декабря на улице Земляной Вал. Мужчина вел себя агрессивно. На замечания сотрудников полиции дебошир не реагировал. Когда полицейские попытались задержать мужчину, он нанес удар рукой по лицу старшему сержанту полиции, а второму полицейскому повредил кисть правой руки.

В результате мужчину удалось остановить и доставить в отделение полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

происшествия

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