Взрыв прогремел в Транспортном университете Пекина

Фото: АР/Ng Han Guan

В одной из лабораторий Транспортного университета Пекина в городском районе Хайдянь произошел взрыв, а вслед за ним пожар, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Отмечается, что инцидент произошел в помещении, где студенты проводили опыты и научные эксперименты. Местные СМИ уточняют, что погибли три человека.

На видеороликах, появившихся в китайских изданиях, видно, что из здания на территории университета вырываются клубы плотного дыма.