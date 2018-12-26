Пожар в частном доме в ТиНАО ликвидировали

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пожар в частном секторе в поселении Воскресенское в ТиНАО ликвидировали, передает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по столице.

Огонь потушили в 4:22. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что пожар в частном доме произошел по адресу: деревня Ямонтово, 29. Загорелся одноэтажный деревянный дом. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров.