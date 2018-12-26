В поселении Воскресенское в ТиНАО произошел пожар в частном доме

Частный дом загорелся в поселении Воскресенское в ТиНАО. Огонь охватил площадь в 150 квадратных метров, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в МЧС, пожар случился по адресу: деревня Ямонтово, 29. Загорелся одноэтажный деревянный дом. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Информации о пострадавших пока не поступало.