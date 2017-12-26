СК не нашел криминала в действиях руководства полковника Захарченко

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Следователи не нашли криминальной составляющей в действиях руководства полковника МВД Дмитрия Захарченко, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Следствие не видит криминальной составляющей (проверяло, но не нашло) в действиях его (полковника Захарченко – ред.) руководства", – заявила представитель в эфире радиостанции "Вести FM".

Ранее сообщалось, что СК завершил расследование трех эпизодов уголовного дела против бывшего заместителя начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко. Речь идет о двух взятках – 800 тысячах долларов и скидочной карте ресторана – и воспрепятствовании производству предварительного расследования.

Отмечалось также, что продолжается расследование еще двух эпизодов получения взяток Дмитрием Захарченко и выявление других эпизодов его преступной деятельности. Было арестовано имущество экс-полицейского на девять миллиардов рублей, его обратили в доход в пользу государства.