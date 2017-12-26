В МЧС не подтвердили информацию о громком хлопке в Симферополе

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В МЧС не подтвердили сообщения жителей Симферополя о громком хлопке в городе.

"Официальной информации к нам не поступало. Пожарно-спасательные подразделения не привлекались в связи с этим", – цитирует RT пресс-службу регионального МЧС.

В ведомстве рассказали, что звонков с просьбой о помощи и сообщений от очевидцев произошедшего не было. МЧС также не располагает информацией о проведении в регионе каких-либо учений.

Ранее в СМИ появились сообщения о громком хлопке, который был слышен в разных районах Симферополя. По словам очевидцев, в небе над городом был виден белый инверсионный след.