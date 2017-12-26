Переодетый женщиной мужчина попытался оформить кредит на покойную мать

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Столичные полицейские задержали мужчину, который пытался оформить кредит на свою умершую мать. Для этого подозреваемый переоделся в женщину.

"Мужчина переоделся в женскую одежду и взял с собой паспорт умершей матери. В таком виде он отправился в отделение банка, собираясь получить кредит", – рассказали в пресс-службе московского главка МВД. В покушении на мошенничество подозревают 39-летнего жителя столицы.

Как рассказали полицейским сотрудники банка, переодетый мужчина пытался оформить кредитную карту с лимитом в 75 тысяч рублей. Сотрудники кредитной организации заподозрили неладное и вызывали полицию. Злоумышленник успел скрыться до приезда правоохранителей и был задержан позднее.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.