Переодетый женщиной мужчина попытался оформить кредит на покойную мать

26 декабря, 14:10
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Столичные полицейские задержали мужчину, который пытался оформить кредит на свою умершую мать. Для этого подозреваемый переоделся в женщину.
"Мужчина переоделся в женскую одежду и взял с собой паспорт умершей матери. В таком виде он отправился в отделение банка, собираясь получить кредит", – рассказали в пресс-службе московского главка МВД. В покушении на мошенничество подозревают 39-летнего жителя столицы.
Как рассказали полицейским сотрудники банка, переодетый мужчина пытался оформить кредитную карту с лимитом в 75 тысяч рублей. Сотрудники кредитной организации заподозрили неладное и вызывали полицию. Злоумышленник успел скрыться до приезда правоохранителей и был задержан позднее.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
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