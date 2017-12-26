Неизвестный обстрелял машину скорой помощи в Москве

Фото: портал Москва 23/Евгения Смолянская

Автомобиль скорой помощи обстреляли на севере столицы. Инцидент произошел возле станции метро "Беговая", сообщает Агентство "Москва".

В полицию обратились медики и заявили, что их автомобиль обстреляли в районе дома 4 по улице Беговая. Прибывшие на место правоохранители установили, что выстрелы предположительно производились из пневматического оружия.

Пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленника.