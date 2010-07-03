Двух мужчин с унитазами задержали у посольства Украины в Москве

Фото: телеграм-канал "Блохэй для Богатых"

У посольства Украины в Леонтьевском переулке задержали двоих мужчин, у которых при себе было два унитаза, рассказал Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Задержанными оказались 39-летний уроженец Молдавии, проживающий в Подмосковье, и 48-летний москвич. На унитазах были надписи в поддержку Украины.

Мужчин доставили в отдел полиции и составили административные протоколы за несогласованный пикет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал отношения с РФ как "очень сложные". Он отметил, что "настоящий" диалог между странами начнется на "нормандской встрече" 9 декабря.