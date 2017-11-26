Отец госпитализированного с травмами двухмесячного малыша мог избить его

Двухмесячный ребенок в Подмосковье получил серьезные травмы, столичные специалисты начали судебно-медицинскую экспертизу. Пострадавшего доставили в больницу, родители причастность к случившемуся отрицают. Врачи придерживаются иного мнения.

Ребенок находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести, передает телеканал Москва 24. Пока к нему никого не пускают.

Как рассказал главный врач ГБУЗ МО "Наро-Фоминская районная больница № 1" Евгений Федоткин, ребенка полностью обследовали. Были приглашены специалисты из Центра детской хирургии, сейчас решается вопрос о дальнейшем его переводе в московскую клинику. Параллельно ведутся следственные мероприятия.

Родственники малыша волнуются за него, так как к ребенку их не пускают. Бабушка несколько дней назад обнаружила синяки на его лице. Кроме того, малыш очень громко плакал и чувствовал себя плохо. По этой причине бабушка попросила родителей отвезти его в поликлинику.

В то же время она уверена, что ее дочь не делала ничего плохого с ребенком. Бабушка добавила, что семья живет рядом, у нее на виду. С зятем же она не дружит. Женщина предположила, что он мог ударить малыша. Она уверена: если ребенок боится, как говорят соседи, значит, это не просто так.

За отцом малыша неоднократно замечали агрессию. Мать ребенка утверждает, что тот ее бил, а при беременности угрожал ножом. От него она получала синяки на ногах. Могло быть все что угодно, добавила мать.

У отца ребенка сломаны два пальца на руке. Он их разбил после трех ударов о стену. Однако изначально мужчина хотел ударить маму малыша, рассказала она. Девушка отметила, что жестокое отношение к ребенку видели и соседи.



Детский омбудсмен по Подмосковью Ксения Мишонова пояснила, что семья на учете не стояла. Однако мать была в поле зрения всех служб профилактики, поскольку родила первого ребенка в 14 лет, а второго – в 17. Из-за сложившейся ситуации она не посещала школу и стояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Первый ребенок находится с бабушкой, под добровольной опекой, передает телеканал Москва 24. Проверяются условия его содержания.

Соседей и родственников опросили. Все они утверждают, что ребенка мог избить отец. Его уже задержали, мужчина находится в полиции.

Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Евгения Кирюшина добавила, что незамедлительно организована доследственная проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Инцидент произошел 25 ноября. Ранее родители утверждали, что ребенок упал с пеленального столика. Однако из-за характера и тяжести травм врачи не поверили в это. Тест на алкогольное и наркотическое опьянение у родителей вышел отрицательным. По предварительной информации, у ребенка обнаружили переломы ребер.