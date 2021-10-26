Неизвестный выстрелил в пассажира в метро Нью-Йорка

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Мужчина выстрелил в одного из пассажиров метро в Нью-Йорке. Инцидент произошел в час пик, когда в вагоне было много людей. Об этом со ссылкой на полицию города сообщает ТАСС.

Уточняется, что один из пассажиров потребовал от другого отдать телефон, после чего выстрелил ему в ногу. Все произошло на линии N, когда поезд приближался к одной из центральных пересадочных станций на Манхэтэне.

По данным сотрудников правоохранительных органов, больше никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что один человек был ранен в результате нападения с ножом в аэропорту немецкого Дюссельдорфа. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

До этого неизвестный напал с ножом на мужчину в центре Лондона. Инцидент произошел у станции метро Oxford Circus на пересечении улиц Оксфорд-стрит и Риджент-стрит. На станции провели эвакуацию всех пассажиров.