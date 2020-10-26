Пожар на территории завода "Серп и Молот" локализован

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Пожарным удалось локализовать возгорание на территории завода "Серп и Молот" в Москве. Об этом информирует пресс-служба столичного главка МЧС.

Известно, что локализация была объявлена в 22:50.

"Пожар на территории бывшего завода по адресу: улица Золоторожский Вал, дом 11, строение 1 локализован", – приводит Агентство "Москва" заявление пресс-служб.

Уточняется, что возгорание локализовали на площади 700 квадратных метров.

О пожаре на бывшей территории завода "Серп и Молот" стало известно накануне. Изначально площадь возгорания составляла 400 квадратных метров. Позже она увеличилась до 700 "квадратов".

По словам очевидцев, на месте происшествия наблюдается открытое горение на втором, третьем этаже и кровле.

Причины произошедшего устанавливаются. В ликвидации огня задействованы 40 человек.