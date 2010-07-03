Мать погибшей от голода девочки из Краснокамска отправят на лечение

26 сентября, 21:03
26 сентября, 21:03
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Фото: соцсети
Жительницу города Краснокамска Пермского края, которую подозревают в убийстве подростка, отправят на принудительное лечение. Женщина намеренно ограничивала в еде 14-летнюю дочь, желая ей смерти, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы СУ СК по региону.
По данным следствия, с марта по июль 2018 года женщина разрешала девочке есть лишь два раза в неделю. Голодная диета привела к резкой потере веса. Утром 16 июля 2018 девочка не проснулась. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть девочки.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью". Расследование находится на финальной стадии.
Ранее сообщалось, что Краснокамский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы условно бывшего замдиректора по воспитательной работе школы № 3 города Краснокамска. Сотрудницу образовательного учреждения признали виновной в халатности, так как она не обеспечила безопасность учащейся. Девочке становилось плохо на уроках физкультуры. По словам прокурора Краснокамска, первыми увидели, что девочка явно не здорова, классный руководитель и ее одноклассники. Однако мать дочери уверяла, что у нее проблемы с желудком и они уже решают их с врачом.
Отца ребенка приговорили к девяти годам колонии за сбыт наркотиков, он находился в тюрьме.
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