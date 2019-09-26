Автосервис загорелся на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На юге столицы произошел пожар в здании автосервиса. Огонь распространился на площади 30 квадратных метров. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.
Инцидент произошел на Загородном шоссе. "Заявка о пожаре в двухэтажном административном здании поступила в 16:47, возгорание произошло на чердаке. Сведений о пострадавших не поступало", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы ГУ МЧС по городу.
Ранее сообщалось о крупном пожаре в городском округе Мытищи. Возгорание случилось в одноэтажном электрифицированном кирпичном здании. Сотрудники МЧС тушили огонь на площади 300 квадратных метров.
Минувшей ночью возгорание также произошло на первом этаже одного из павильонов на Измайловском шоссе, 73ж. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров. Пострадали девять человек. Семь человек доставили в больницу, одна женщина в тяжелом состоянии в коме. Все пострадавшие, по предварительным данным, являются гражданами РФ.
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