Пожар в складском помещении на востоке Москвы ликвидировали

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Пожар в складском помещении в столичном районе Гольяново ликвидировали, сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) управления МЧС по городу.

Возгорание произошло в одноэтажном металлическом здании по адресу: улица Амурская, дом 5, строение 2. Сведений о пострадавших не поступало. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Пожару был присвоен ранг сложности №2.

По результатам замеров предельно допустимой концентрации (ПДК) превышений вредных примесей в воздухе не выявлено. Ранее сообщалось, что что пожар произошел в типографии.