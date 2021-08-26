Четыре человека пострадали при падении вертолета ВМС Мексики

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Вертолет ВМС Мексики Ми-17 потерпел крушение в штате Идальго в центральной части страны. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы министерства военно-морских сил.

Известно, что на борту упавшего вертолета находились 20 человек, в числе которых представители властей штата Веракрус и военнослужащие.

"Четверо из них получили легкие травмы", – утверждается в заявлении ВМС.

Добавляется, что одним из пострадавших стал глава МВД штата Веракрус Эрик Сиснерос.

Крушение вертолета случилось при посадке в процессе облета районов страны, пострадавших от удара урагана "Грейс". Причины падения воздушного судна не уточняются.

Ранее ураган лишил электроснабжения более полумиллиона жителей восточной и центральной частей Мексики. Из-за сильных дождей и ветров в штатах Веракрус, Идальго, Пуэбла и Сан-Луис-Потоси понесли ущерб 565

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