СК завершил расследование по факту инцидента с самолетом в Сочи в 2018 году

12:06
Фото: ТАСС/пресс-служба Южной транспортной прокуратуры
Следственный комитет завершил расследование по делу в отношении командира самолета Алексея Шнырева, который выкатился в реку при посадке в Сочи в 2018 году. Об этом говорится на сайте СК РФ.
"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба")", – говорится в сообщении.
Отмечается, что дело направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
В сообщении СК говорится, что Шнырев в нарушение нормальной процедуры эксплуатации лайнера проигнорировал визуальные и голосовые сигнализации системы самолета, предупреждающие о прогнозируемом сдвиге ветра. Он должен был не сажать лайнер, а выполнить процедуру ухода на второй круг. Из-за действий Шнырева посадка воздушного судна произошла на удалении 1 285 метров от ее входного торца вместо установленных 600 метров, говорится в сообщении СК.
Из-за этого командир не смог посадить самолет в пределах ВПП, и он со скоростью 75 узлов выкатился за ее пределы на 140 метров, пробив периметровое ограждение аэродрома.
Самолет Boeing 737-800 Москва – Сочи неудачно сел в аэропорту назначения 1 сентября 2018 года. Он сошел со взлетно-посадочной полосы, повредив шасси и крыло. У него также загорелся один из двигателей. В результате инцидента пострадали 18 из 164 пассажиров воздушного судна, включая троих детей.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту ЧП. Правоохранители рассматривали несколько версий, включая ошибку пилотов, сложные метеоусловия и техническую неисправность.
В Росавиации отметили после ЧП, что посадка самолета производилась в сложных погодных условиях – дожде и сильных порывах ветра.
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