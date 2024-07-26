ТАСС: обвиняемый в подрыве машины в Москве не попадал в поле зрения правоохранителей

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Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве, ранее не попадал в поле зрения правоохранителей. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

"До совершения подрыва автомобиля 24 июля Серебряков не попадал в поле зрения правоохранителей", – рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что мужчина не значился как возможный участник экстремистских организаций и не имел проблем с законом. По его словам, Серебряков в целом вел неприметный образ жизни.

24 июля машина Toyota Land Cruiser взорвалась на парковке после того, как в нее сели мужчина и женщина. В результате подрыва они получили травмы, их доставили в больницу.

Полицейские установили личность подозреваемого и узнали, что тот успел скрыться в Турции, где его позже арестовали.

По факту инцидента заведено уголовное дело. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Серебрякова.