Соседи рассказали об убитых в Петербурге супруге и сыне контр-адмирала Лобанова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Соседи адмирала ВМФ России Леонида Лобанова рассказали о жизни его супруги и сына, найденных убитыми в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам их соседки по дому, все члены семьи жили мирно и находились в хороших отношениях между собой.

"Мама с Максимом (сын Лобанова. – Прим. ред.) хорошо жили, он утром шел за молоком и махал ей в окно, и она ему. У них очень хорошие отношения были", – подчеркнула она.

Соседка также назвала чушью появившуюся в Сети информацию о "неправильных" отношениях между матерью и сыном.

Еще один сосед отметил, что ничего не может рассказать об отношениях в семье, но сам Леонид Лобанов появлялся дома довольно редко.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге убили семью 86-летнего отставного контр-адмирала ВМФ. Предположительно, убийство его 84-летней супруги военного и их 56-летнего сына было совершено несколько недель назад.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело, оно находится на личном контроле руководителя ведомства Александра Бастрыкина. При этом версия ограбления отпала сразу, так как деньги и ценности остались в квартире.