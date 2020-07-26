Один человек пострадал в аварии с маршруткой и такси на юго-востоке Москвы

19:38
Такси и маршрутка столкнулись на Волжском бульваре
Автомобиль такси столкнулся с автобусом на юго-востоке столицы, передает РИА Новости. Один человек пострадал.
ДТП произошло на Волжском бульваре, обстоятельства инцидента выясняются. В столичном главке МВД уточнили, все в 18:15 машина наехала на препятствие, после чего столкнулась с маршруткой. Пострадавший водитель такси госпитализирован, на месте работают сотрудники ГИБДД.
Еще одна авария случилась в Туве, микроавтобус опрокинулся в районе села Целинное. Ехали десять человек – семеро детей от 3 до 13 лет и трое взрослых. Один пятилетний ребенок скончался.
В МЧС уточнили, что пострадавшие – граждане РФ. Один взрослый и четверо детей госпитализированы в состоянии средней тяжести. Двое детей направлены на амбулаторное лечение, еще двоих взрослых осматривают медики.
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