Один человек пострадал в аварии с маршруткой и такси на юго-востоке Москвы

Такси и маршрутка столкнулись на Волжском бульваре

Автомобиль такси столкнулся с автобусом на юго-востоке столицы, передает РИА Новости. Один человек пострадал.

ДТП произошло на Волжском бульваре, обстоятельства инцидента выясняются. В столичном главке МВД уточнили, все в 18:15 машина наехала на препятствие, после чего столкнулась с маршруткой. Пострадавший водитель такси госпитализирован, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Еще одна авария случилась в Туве, микроавтобус опрокинулся в районе села Целинное. Ехали десять человек – семеро детей от 3 до 13 лет и трое взрослых. Один пятилетний ребенок скончался.

В МЧС уточнили, что пострадавшие – граждане РФ. Один взрослый и четверо детей госпитализированы в состоянии средней тяжести. Двое детей направлены на амбулаторное лечение, еще двоих взрослых осматривают медики.