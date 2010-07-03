СК возбудил второе дело после избиения ребенка в лагере под Хабаровском

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следствие возбудило второе уголовное дело после того, как ребенок получил травмы в несанкционированном лагере в поселке Мирный под Хабаровском, сообщает пресс-служба СК РФ по Хабаровскому краю.

По данным СК, 23 июля в спортивном лагере произошел конфликт между подростками. В результате 11-летнему мальчику нанесли травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Его госпитализировали.

Сперва было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Затем выяснилось, что у лагеря не было разрешения на открытие смены. В отношении руководства лагеря возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Сейчас лагерь закрыт, все дети находятся дома.