Минобороны Азербайджана приостановило учебные полеты после крушения МиГ-29

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Министерство обороны Азербайджана временно приостановило учебно-тренировочные полеты в связи с крушением самолета МиГ-29 ВВС республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства Вагифа Даргяхлы.

"До выяснения причин крушения МиГ-29 временно приостановлены все полеты авиационных средств ВВС Азербайджана. В то же время несение боевого дежурства осуществляется в плановом порядке", – заявил Даргяхлы.

24 июля во время плановых учебно-тренировочных полетов упал в Каспийское море Миг-29 ВВС Азербайджана. Связь с воздушным судном потеряли около 22:00 по местному времени (21:00 по московскому).

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Халатное отношение к службе". Для расследования причин случившегося создана следственная группа.

В начале месяца в Нижней Саксонии потерпел крушение вертолет, который принадлежал бундесверу – вооруженным силам ФРГ. Погиб один человек. ЧП произошло в районе Хамельн-Пирмонт недалеко от коммуны Эрцен.

