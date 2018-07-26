Уголовное дело возбуждено в Москве по факту исчезновения 11-летнего ребенка

В Москве возбуждено уголовное дело об убийстве после исчезновения 11-летнего ребенка, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.
Дмитрий Макаров ушел из дома 25 июля около семи часов вечера и до настоящего времени местонахождение его неизвестно.
Сейчас создан оперативный штаб, к поискам привлечены сотрудники Главного управления криминалистики СК России, а также волонтеры.
В СК призвали всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, сообщить об этом в правоохранительные органы.