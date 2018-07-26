Британские истребители сопроводили российские Су-24 над Черным морем

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Великобритания подняла истребители над акваторией Черного моря для сопровождения российских Су-24. Об инциденте сообщили представители Королевских ВВС.

По данным британских военных, передает РИА Новости, Су-24 приблизились к границе воздушного пространства НАТО на западе Черного моря. В связи с этим в воздух были подняты два истребителя Typhoon, которые сопроводили российские самолеты.

Ранее британские ВВС уже не раз поднимали самолеты с военной базы НАТО в Румынии для сопровождения воздушных судов РФ. Например, в мае 2018 года британские истребители вылетели навстречу Ил-20, который оказался вблизи границ Альянса над Черным морем.